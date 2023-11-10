У Криму ГУР вразила два російські катери – джерела

У Чорному морі поблизу селища Чорноморське в окупованому Криму у ніч на 10 листопада було уражено два російських швидкісних десантних катери, а в самому селищі, імовірно, було влучання в російську казарму, повідомляє Українська правда.

У селищі Чорноморське в окупованому Криму уражено два російських швидкісних десантних катери. За інформацією джерел "Суспільного", операцію провело Головне управління розвідки Мніоборони України. Це ж підтвердили у ГУР "Фактам" (ICTV).

"Крымский ветер" під ранок п'ятниці повідомляв, що в Чорноморському було 4-5 прильотів, "імовірно, по прикордонній заставі", але потім уточнив із посиланням на підписників, що був "приліт у казарму", там розбирають завали.

Крім того, припускали підбиття двох катерів. Водолази проводили роботи в морі.

У Міноборони Росії заявляли про збиття двох безпілотників над Кримом. Російська "База" писала про атаку на нафтобазу в Феодосії, яку було відбито.

Феодосія розташована на південно-східному узбережжі окупованого Криму, а Чорноморське – на західному.