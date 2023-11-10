ГУР: Росія залякує українців у Газі та пропонує свою евакуацію

Росіяни реалізовують чергову інформаційну операцію на Близькому Сході для дискредитації України. Вони телефонують українцям, які наразі перебувають у секторі Гази та розповідають, що "Україна їх покинула" і пропонують свою евакуацію в обмін на інтерв'ю з російськими медіа.



Про це заявили﻿ в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, росіяни поширюють такі меседжі: "Україна вас кинула", "Порятунку більше не буде", "Росія готова вас евакуювати".

Водночас росіяни дають зрозуміти, що в обмін за можливість нібито евакуації із Сектору Гази необхідно буде надати інтерв’ю для російського інформаційного агентства. Деталей про зміст інтерв'ю співрозмовники не розкривають.

"Терористична Москва традиційно прагне скористатись загостренням базових потреб людини в умовах збройного конфлікту, аби перейти до наступного етапу кампанії з дискредитації України, а саме ― створити відповідні пропагандистські матеріали для подальшої трансляції вигідної агресору брехні" , – йдеться в повідомленні.