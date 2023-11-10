ДБР завершило розслідування поїздки нардепа Дубинського за кордон

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон, повідомляє Українська правда.

У повідомленні правоохоронців не вказується ім'я фігуранта, але обставини справи вказують на Дубінського.

Генеральний прокурор повідомив відповідну підозру депутату 8 серпня 2023 року.

ДБР спільно зі СБУ встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу — супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

ДБР отримало інформацію, що під час перебування за кордоном Дубінський встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.

Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним справа буде направлена до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Раніше працівники Національного агентства з питань запобігання корупції за матеріалами Державного бюро розслідувань вручили народному депутату Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.

За даними правоохоронців, нардеп намагався тиснути на слідство.