У ГУР підтвердили нічну атаку на катери Чорноморського флоту РФ

Головне управління розвідки підтвердило, що вночі провело спецоперацію в Криму – внаслідок атаки були уражені два російські катери.

У ГУР зазначили﻿, що йдеться про катери проєкту 11770 (класу "Серна"). У момент атаки на суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

"Малі десантні катери класу "Серна" держава-агресор Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі" , – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, малий десантний корабель класу "Серна" має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту. Росіяни використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації.

"В умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів чф рф на рейдах. Тепер і ця ідея росіян зруйнована!" , – зазначили в ГУР.