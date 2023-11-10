Україна вже евакуювала з Гази вже понад 200 громадян – Зеленський
За минулу добу з Сектору Гази вдалося евакуювати ще 160 громадян України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Також вдалося вивезти з Гази ще 9 громадян Молдови.
Всього впродовж тижня евакуювали 203 українців.
"Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, загалом Україна отримала дозвіл на евакуацію 329 своїх громадян з Гази, повідомляв раніше посол в Ізраїлі Євген Корнійчук.