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Україна вже евакуювала з Гази вже понад 200 громадян – Зеленський

Україна вже евакуювала з Гази вже понад 200 громадян – Зеленський
Фото: Wafa / APAimages

За минулу добу з Сектору Гази вдалося евакуювати ще 160 громадян України.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

Також вдалося вивезти з Гази ще 9 громадян Молдови.

Всього впродовж тижня евакуювали 203 українців.

"Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, загалом Україна отримала дозвіл на евакуацію 329 своїх громадян з Гази, повідомляв раніше посол в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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