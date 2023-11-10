ОАЕ погодилися обмежити реекспорт товарів подвійного призначення в РФ – Bloomberg

Керівництво ЄС повідомило цього тижня державам-членам, що Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) погодилися обмежити реекспорт до Росії критичних товарів, які використовуються у війні в Україні.﻿ Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела, повідомляє Економічна правда.

За словами співрозмовників, Туреччина розглядає можливість запровадження аналогічних заходів.

"Ці кроки охоплюватимуть прямий реекспорт і означатимуть перемогу союзників України, які намагаються перекрити потік військових товарів до Росії. Раніше Bloomberg повідомляло, що ОАЕ розглядають можливість запровадження контролю.

В останні місяці ЄС активізував зусилля із забезпечення дотримання своїх торговельних санкцій, зосередившись, зокрема, на обмеженні можливостей Кремля прибрати до рук пріоритетний список товарів, що охоплює десятки технологій і компонентів, які використовуються у зброї, знайденій в Україні, або необхідні для її виробництва" , - йдеться у матеріалі.

Офіційний представник ОАЕ заявив, що країна обмежує експорт і реекспорт ідентифікованої продукції подвійного призначення в зони конфліктів і має законодавчу базу експортного контролю, за допомогою якої вона постійно контролює експорт продукції подвійного призначення. Урядовець додав, що ОАЕ продовжують тісний діалог з міжнародними партнерами щодо війни в Україні та її наслідків для світової економіки.

Європейська комісія та Міністерство торгівлі Туреччини відмовилися від коментарів.

Після того, як ЄС та його союзники з "Великої сімки" заборонили експорт цих товарів до Росії, РФ змогла обійти обмеження, імпортуючи їх через треті країни Центральної Азії, а також Туреччину, ОАЕ та інші, нагадує Bloomberg.

"Союзники України відвідали багато з цих країн, намагаючись переконати їх обмежити торговельні потоки. Державам ЄС повідомили, що останні дані свідчать про те, що прямий експорт до Росії з багатьох з цих країн почав падати, але він залишається вищим за довоєнний рівень.

Китай і Гонконг стали юрисдикцією, що викликає найбільше занепокоєння, на яку припадає понад 80% російських закупівель пріоритетних товарів" , - додає агентство з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, Кремль, ймовірно, також зміг розробити нові маршрути поставок: торгівля пріоритетними товарами з Туреччини і Сербії до Казахстану і Киргизстану демонструє безпрецедентний і аномальний сплеск, оскільки компанії шукають більш заплутані маршрути, навіть якщо прямі маршрути скорочуються.

Останні обмежувальні заходи ЄС включають різні інструменти для забезпечення виконання санкцій, такі як механізм, що забороняє експорт певних товарів компаніям і третім країнам, а також фірмам, включеним до біржових списків. США та Велика Британія також запровадили санкції проти кількох компаній з третіх країн.

Очікується, що пакет санкцій, який ЄС запропонує найближчими днями, включатиме подальші такі кроки та списки. Очікується, що блок також розширить торговельні обмеження на більшу кількість товарів, включаючи зварювальні апарати.