Повітряні сили: У Криму зараз немає носіїв "Кинджалів"

У тимчасово окупованому Криму немає російських винищувачів, які можуть нести аеробалістичну ракету "Кинджал".﻿﻿ Про це заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, повідомляє Українська правда.

"У Криму перебувають кілька бортів МіГ-31, але модифікації БМ. Вони не є носіями ракет Х-47 "Кинджал" (їх можуть мати під крилом МіГ-31К –ред.). Ці літаки призначені для завдання ударів різними іншими авіаційними засобами ураження.

Ймовірно, особливої потреби базування МіГ-31К на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Севастополі немає" , – сказав він.

При цьому речник Повітряних сил вкотре наголосив, що для МіГ-31К немає жодних проблем вийти на рубіж пуску ракет з будь-якого аеродрому базування.

Винищувачі легко можуть здійснити переліт з інших аеродромів, для здійснення патрулювання або завдання ударів. Різниця лише в часі підльоту.

Останнім часом зльоти МіГ-31К відбуваються з російських аеродромів Саваслейки та Моздока.

Раніше російський президент Володимир Путін заявив, що російські літаки, обладнані ракетами "Кинджал", будуть на постійній основі патрулювати повітряний простір над Чорним морем.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що ці нові погрози Путіна, можливо, спрямовані на посилення напруги, але кардинально нічого не змінюють для Сил оборони України.

Аналітики пізніше повідомили, що з супутникових знімків можна зрозуміти, що Росія розмістила чотири винищувачі МіГ-31 (модифікація не уточнювалася - ред.) на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Севастополі.