Британська розвідка припускає, що РФ помилково атакувала судно на Одещині

Розвідка Великої Британії вважає, що російський пілот поцілив протирадіолокаційною ракетою по судну під прапором Ліберії в одному з портів Одеської області через погану тактику застосування зброї, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 10 листопада.

8 листопада 2023 року цивільне вантажне судно під прапором Ліберії, ймовірно, Kmax Ruler, було вражене російською протирадіолокаційною ракетою в порту "Південний" на Одещині. Українські офіційні особи заявили, що це, ймовірно, була ракета Х-31П (AS-17 KRYPTON) повітряного базування.

Внаслідок атаки загинув лоцман, а троє членів екіпажу і працівник порту отримали поранення. Міністр інфраструктури України заявив, що судно завантажувало залізну руду, призначену для стратегічного союзника Росії – Китаю.

Як зазначають британські аналітики, Х-31П, ймовірно, використовувалась для ураження українських військових радарів у цьому районі.