В ОП розповіли про "непросту комунікацію" України з Китаєм

Комунікація між Україною та Китаєм є непростою, проте Київ працює над покращенням відносин, а також над організацією зустрічі президентів країн Володимира Зеленського та Сі Цзіньпіна.﻿ Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, в інтерв'ю Наталії Мосейчук, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Як зазначив голова ОП, раніше були "дві дуже гарні розмови" українських та китайських лідерів.

"Ми працюємо над цими відносинами. Вони дуже важливі" , - наголосив Єрмак.

Коментуючи відсутність Китаю на мирному саміті щодо України на Мальті, чиновник звернув увагу, що Пекін бере участь у таких переговорах на рівні послів.

"Тут вони надіслали офіційного листа, що цього разу вони не зможуть взяти участь" , - розповів він.

Також Єрмак висловив думку, що китайська сторона братиме участь у подібних зустрічах у майбутньому.

"Ще раз - комунікація непроста. На жаль, у минулому багато чого було, що привело до того, що відношення сьогодні такі. Ми працюємо над тим, щоб вони були кращими. Китай - великий гравець сьогодні, але є дуже багато аргументів, які є дуже сильними для того, щоб наші відносини стали набагато кращими. Думаю, найближчим часом ми побачимо дуже позитивну тенденцію" , - сказав чиновник.

Такий прогрес можливий, у тому числі, і після зустрічі американського президента Джо Байдена і лідера КНР, вважає Єрмак.

"У тому числі й після цього. І дуже важливо, щоб відбулася зустріч між президентом Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном ... Ми працюємо над цим" , - пояснює він.

Єрмак уточнив, що глава держави поставив завдання команді Міністерства закордонних справ та ОП "зробити все необхідне", щоб найближчим часом Зеленський мав особисті зустрічі з лідерами так званого Глобального Півдня, який включає Індію, Китай, Бразилію.