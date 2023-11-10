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Єрмак про завершення війни: пробігли вже 70 метрів зі 100

Єрмак про завершення війни: пробігли вже 70 метрів зі 100
Фото: president.gov.ua

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що робиться усе необхідне, щоб війна швидше закінчилася.﻿﻿, повідомляє Українська правда.

Про це він заявив в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

"Я думаю, ніхто не знає, коли закінчиться війна. Вона може закінчитися дуже раптово і саме для цього все робиться. Багато факторів, які впливають на це. Але дуже хотілося б, щоб усе-таки це сталося якомога скоріше", – сказав керівник ОП.

"Якщо порівнювати, наприклад, із забігом на 100 метрів, я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Але ці останні 30 - вони найтяжчі. І якщо ти почав бачити себе переможцем, можна все програти", – додав він..

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