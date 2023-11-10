Єрмак про завершення війни: пробігли вже 70 метрів зі 100

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що робиться усе необхідне, щоб війна швидше закінчилася.﻿﻿, повідомляє Українська правда.

Про це він заявив в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

"Я думаю, ніхто не знає, коли закінчиться війна. Вона може закінчитися дуже раптово і саме для цього все робиться. Багато факторів, які впливають на це. Але дуже хотілося б, щоб усе-таки це сталося якомога скоріше" , – сказав керівник ОП.