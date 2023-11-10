Єрмак прокоментував чутки про розбіжності між Зеленським та Залужним

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевняє, що у президента Володимира Зеленського та головнокомандувача Валерія Залужного єдина позиція та мета – перемогти у війні проти Росії, повідомляє Українська правда.

Про це Єрмак сказав в інтерв'ю проєкту "Мосейчук+", яке було записане на Мальті в кінці жовтня.

На запитання журналістки, чи є єдність у верховного головнокомандувача і в головкома, Єрмак відповів таким чином:

"А як може бути по-іншому? В нас є єдина позиція – перемогти у цій війні. Але, безумовно, сьогодні йде постійний діалог, робота 24/7. Ми повинні бути ще розумніші, ще креативніші".

На запитання, чи мають під собою підгрунтя розмови про те, що Зеленський збирається замінити Залужного на якогось іншого головкома, керівник ОП каже, що "не чув про це і не має такої інформації".

Стосовно інформації, яка шириться на рівні чуток, що Офіс президента готується провести вибори 31 березня 2024 року Єрмак розводить руками:

"Навіть не знаю, що вам на це відповісти. Ми думаємо, як перемогти в цій війні, і робимо все кожного дня, щоб це відбулось".