Нідерланди планують розмістити в Румунії 18 F-16 для навчання українців

Решта обіцяних Нідерландами винищувачів F-16, потрібних для навчання українських пілотів, вирушать до Румунії ще до Нового року. Про це заявив командувач Збройних сил Нідерландів генерал Онно Ейхельсхайм, повідомляє Європейська правда.

Він очікує, що загалом літаків буде 18.

Досі завжди йшлося про 12-18 апаратів.

"Зараз ми припускаємо, що їм потрібно 18, і ми також плануємо це" , – сказав Ейхельсхайм.

Він очікує, що українці зможуть пройти там навчання з початку наступного року. Літаки залишаються власністю Нідерландів. Загалом у Нідерландах їх 42.

Раніше цього тижня було оголошено, що перші п'ять нідерландських F-16 прибули до Європейського навчального центру F-16 (EFTC) в Румунії. Там вони будуть використовуватися для підготовки румунських і українських пілотів і технічного персоналу. Але спочатку вони будуть використані для підвищення кваліфікації інструкторів.

Нідерланди і Данія координують європейські зусилля, щоб допомогти Україні отримати F-16.