"Нова пошта" відкрила відділення ще в одній країні ЄС

Український оператор поштового зв’язку компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення в Будапешті. Угорщина стала дев'ятою країною ЄС, де працює Nova Post Europe, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

У відділенні можна отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Відділення працює кожного дня. Термін доставки з України в Угорщину - від 5 днів.

Вартість доставки з України в Угорщину складає:

Документи – 250 грн

Посилки до 2 кг – 400 грн

Посилки до 10 кг – 600 грн

Посилки до 30 кг – 1200 грн

Вантажі від 30 до 100 кг – 40 грн за кожен кілограм.

Також для клієнтів доступна доставка кур'єрами Nova Post на будь-яку адресу по всій Угорщині. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток. Доставка кур’єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг або +250 грн за кожні 100 кг.

Нагадаємо, "Нова пошта" у 2022 році почала працювати у країнах ЄС, де перебуває близько 6 млн біженців з України. Угорщина стала дев'ятою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post, після Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччини, Латвії та Естонії.