На Одещині затримали коригувальницю, яка наводила ракети на "зерновий коридор" – СБУ

Служба безпеки України затримала інформаторку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по території Одещини. Серед основних цілей ворога були місця базування Сил оборони та логістичні центри експорту українського зерна поблизу акваторії Чорного моря.

Про це йдеться﻿ в повідомленні СБУ.

Розвідувальна інформація була потрібна окупантам для підготовки серії атак по військовій та критичній інфраструктурі регіону із застосуванням ракет та безпілотників-камікадзе.

"Встановлено, що фігуранткою є жителька села Приморське Одеської області. За даними слідства, комунікацію з агресором вона здійснювала через свого сина, який проживає в Росії та контактує з ворожими спецслужбами" , – йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для збору та передачі інформації.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі затримана перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.