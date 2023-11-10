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Єрмак запевняє, що Зеленський не погодиться на "Мінськ-3"

Єрмак запевняє, що Зеленський не погодиться на "Мінськ-3"
Фото: Андрій Єрмак / Facebook

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що президент Володимир Зеленський не піде ні на які переговори щодо укладання миру з Росією по типу "Мінська-3", повідомляє Українська правда.

Про це Єрмак заявив в інтерв'ю проєкту "Мосейчук+", яке було записане на Мальті в кінці жовтня.

"Я можу чітко сказати, що при цьому президентові (Володимиру Зеленському) жодного Мінська-3 не буде", – сказав він.

Голова ОП підкреслив, що можливі переговори з Росією не обговорюються в жодному форматі.

"Позиція незмінна: жодних умов щодо наших територій, щодо нашої незалежності, щодо нашого суверенітету є неприйнятними", - зазначив він.

За його словами, партнери не тиснуть на Україну щодо переговорів з Росією.

"Наші партнери завжди говорять: коли, як, про що говорити - це абсолютно тільки рішення України, українського народу, українського керівництва", - сказав Єрмак.

При цьому він переконаний, що тему щодо переговорів систематично "підкидують" самі росіяни. При цьому він висловив жаль, що цю тему підхоплюють світові та українські ЗМІ.

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