У ЗСУ пояснили, чому так довго триває повітряна тривога

Масштабна повітряна тривога в Україні, яка була оголошена зранку 10 листопада, триває вже понад трьох годин. Причиною цього є МіГ-31К, який окупанти, ймовірно, дозаправляють у повітрі. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що здебільшого повітряні тривоги в Україні через зліт МіГ-31К тривають від 20 хвилини до півтори години.

"Раніше, коли МіГи злітали, ми бачили періодичність тривоги до 20 хвилин. Це були тренувальні польоти передусім. Також були тривоги півторагодинні. Це фактично півтори години, коли МіГ-31 відпрацьовує пальне - це значить, що літає, поки не витратить все" , - пояснив речник.

Ігнат зазначив, що тепер окупанти відпрацьовують інші авіаційні завдання з МіГ-31К. Йдеться про дозаправку літака у повітрі.

"Зараз ворог вдався до інших завдань, які ставить перед собою. Це відпрацювання дозаправки у повітрі. Зрозуміло, що час перебування МіГа у повітрі зростає фактично удвічі. Зараз протяжність таких тривог більше 2,5 годин" , - сказав він.

При цьому речник не виключає можливість того, що окупанти, посадивши один МіГ-31К, можуть підняти у небо інший. У такому випадку повітряна тривога буде оголошена повторно.