Третя світова буде коштувати США дорожче, ніж підтримка України – сенатор

США і союзники повинні допомогти зупинити президента Росії Володимира Путіна в Україні, інакше він піде на Балтію, а третя світова війна буде для американського бюджету дорожчою, аніж підтримка України сьогодні. Таку думку висловив американський сенатор-республіканець Піт Рікеттс під час конференції вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council, присвяченої Тижню Центральної Європи, повідомляє Голос Америки.

Отримавши перемогу в Україні, Путін не зупинився б та пішов би далі – на Балтію і Польщу, вважає Ріккетс.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, а потім вирішить вторгнутися в країни Балтії, це буде третя світова війна і ваш син буде воювати в Європі" , - сказав Рікеттс.

Піт Рікеттс наголосив на схожості дій Путіна і Гітлера, нагадав, що Путін порівнює себе з Петром I, ностальгує за Російською імперією та говорить схожими тезами про "росіян за межами Росії", як Гітлер свого часу висловлювався про "німців за межами Німеччини".

На думку Рікеттса, мільйонів жертв Другої світової війни можна було б уникнути, якби світ серйозно сприйняв слова Гітлера на самому початку. Так само як зараз країни-союзники повинні усвідомити реальність загроз від Путіна.

Тезу про дорогу ціну, яку США доведеться сплатити у разі третьої світової війни, сенатор Рікеттс пропонує наводити "не лише колегам-республіканцям, але й американському народу" чи тим, хто сумнівається у необхідності продовження американського фінансування потреб України на полі бою та для підтримки цивільного населення.