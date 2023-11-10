Шуфрич залишиться в СІЗО: суд продовжив тримання під вартою

Печерський районний суд Києва продовжив народному депутатові від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 грудня, повідомляє Суспільне.

Про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою просив прокурор.

Адвокати просили альтернативний запобіжний захід не пов’язаний з триманням під вартою. Вони також долучили два листи від народних депутатів, Олександра Колтуновича та Григорія Мамки, про взяття Шуфрича на поруки.

Адвокат Шуфрича відмовився коментувати рішення суду не прочитавши ухвалу, однак заявив, що подаватимуть апеляцію.

Раніше правоохоронці оголосили підозру в державній зраді народному депутатові від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу. Також Служба безпеки України провела у Шуфрича обшуки. Слідчі дії тривають.