У адміністрації Байдена підтвердили зустріч з Сі Цзіньпіном 15 листопада

Американський президент Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть особисту зустріч наступного тижня. Це станеться 15 листопада у Сан-Франциско.﻿ Про це заявили у Білому домі, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Адміністрація Байдена зазначає, що лідери обговорять питання двосторонніх відносин США та Китаю, незмінну важливість підтримки відкритих ліній зв’язку, а також низку регіональних і глобальних питань.

"Спираючись на свою останню зустріч у листопаді 2022 року на Балі, Індонезія, лідери також обговорять, як Сполучені Штати та КНР можуть продовжувати відповідально керувати конкуренцією та співпрацювати там, де наші інтереси збігаються, зокрема щодо транснаціональних викликів, які впливають на міжнародну спільноту" , - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США та китайський лідер незабаром проведуть особисту зустріч. Як відомо, це станеться на полях форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться у Сан-Франциско 11-17 листопада.

Це буде перша за рік зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна. Востаннє лідери зустрічалися на саміті G20 на Балі у листопаді 2022 року. Сі Цзіньпін не був у США з 2017 року.