Держсекретар США: У Газі загинуло занадто багато палестинців

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив з одним з найбільш різких засуджень загибелі цивільного населення в Газі і заявив, що необхідно зробити більше, щоб "мінімізувати шкоду палестинському цивільному населенню", повідомляє Європейська правда.

За словами американського держсекретаря, "можна і потрібно зробити більше, щоб мінімізувати шкоду палестинському цивільному населенню".

"Занадто багато палестинців було вбито. Занадто багато постраждали за останні тижні" , – сказав Блінкен на пресконференції в індійській столиці Делі.

Він зазначив, що США продовжать обговорювати конкретні кроки з Ізраїлем, "які необхідно зробити для досягнення цих цілей".

Блінкен сказав, що "певного прогресу було досягнуто" після його візиту в Ізраїль минулої п’ятниці.

Він додав, що США "продовжуватимуть невпинно зосереджуватися на тому, щоб повернути наших заручників додому" і зупинити розширення конфлікту.