Зеленський провів Ставку: Є конкретні рішення щодо захисту Херсона

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача 10 листопада обговорювали стратегію деокупації, воєнний бюджет на 2024 рік, ситуацію на фронті та низку інших питань, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив глава держави Володимир Зеленський у соцмережах.

"Важлива Ставка.

Стратегічне бачення деокупації нашої землі та конкретні кроки для його втілення. Уточнення всіх планів і розрахунків для продовження активних дій.

Воєнний бюджет на наступний рік. Акцент на тому, щоб стати самодостатнішими щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки".

Зеленський повідомляє, що заслухав звіти командувачів про поточну ситуацію на фронті на всіх ключових напрямках: Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський, Мелітопольський та лівобережжя Херсонщини.

Очікуються також конкретні рішення щодо захисту Херсона. За словами президента, буде підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.

На Ставці була також окрема доповідь щодо евакуації українців та громадян наших країн-партнерів із Гази. Робота триває, зазначив Зеленський.