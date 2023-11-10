ГУР: У Сімферополі мобілізовані до смерті побили свого полковника

В окупованому Сімферополі в Криму російські мобілізовані до смерті побили заступника командира полку, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

За інформацією ГУР, подія відбулась 1 листопада. Група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії південного військового округу ЗС РФ, завдала важких тілесних ушкоджень полковнику Мусурбекову. Офіцер обіймав посаду заступника командира полку.

Українська розвідка стверджує, що 7 листопада у лікарні Сімферополя констатували його смерть від отриманих травм.

ГУР повідомляє, що підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до Краснодарського краю Росії.