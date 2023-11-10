ЦАХАЛ контролюватиме Сектор Газа після завершення війни - Нетаньяху

ЦАХАЛ залишиться контролювати Сектор Газа після закінчення війни, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє The Times of Israel.

"Сили ЦАХАЛу залишаться контролювати смугу, ми не віддамо її міжнародним силам" , - заявив він на зустрічі з мерами прикордонних міст Гази.

Останніми тижнями американські офіційні особи висловлювали ідею про те, що якісь міжнародні сили, можливо, за участю військ сусідніх арабських країн, керуватимуть безпекою в Секторі Гази протягом проміжного періоду, доки його не повернуть під контроль функціонуючого палестинського уряду, яким, як сподіваються у Вашингтоні, стане Палестинська адміністрація.

Однак Нетаньяху, схоже, повністю відкинув цю ідею.

Мери сказали Нетаньяху, що хочуть отримати іншу реальність у сфері безпеки після закінчення війни, і закликали його не погоджуватися на припинення вогню доти, доки не буде вбито останнього терориста в Газі.

Нетаньяху також пообіцяв мерам, що уряд надасть прикордонним містам Гази економічну допомогу, щоб компенсувати збитки, завдані під час нападу 7 жовтня.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Під час атаки терористи вбивали та викрадали не лише військових, а й цивільних. Зокрема, Ізраїль регулярно обстрілювали із Сектору Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

27 жовтня було розпочато наступальну операцію на Сектор Газа. Станом на 9 листопада, згідно з даними ЦАХАЛу, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Гази.