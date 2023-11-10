Уражені 10 листопада в Криму катери не підлягають відновленню - джерело
Катери класу "Серна", які було уражено в тимчасово окупованому Криму в результаті проведеної спецоперації в ніч на 10 листопада, не підлягають відновленню, повідомляє Українська правда.
Про це розповiв співрозмовник УП у розвідці.
"Оновлення по катерах, обидва судна затонули та не підлягають відновленню".
За словами джерела УП, в результаті влучання була детонація, тож, наприклад, БТР-82, який був на одному з катерів, згорів і теж не підлягає відновленню.
Решта даних щодо наслідків ураження, зокрема щодо екіпажу на борту, ще уточнюється.
Передісторія:
- ЗМІ й пабліки повідомили, що в Чорному морі поблизу селища Чорноморське в окупованому Криму у ніч на 10 листопада було уражено два російських швидкісних десантних катери, а в самому селищі, імовірно, було влучання в російську казарму.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно підтвердило, що завдяки проведеній вночі спецоперації в окупованому Криму уражено катери класу "Серна" з екіпажем і бронетехнікою.