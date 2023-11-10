Уражені 10 листопада в Криму катери не підлягають відновленню - джерело

Катери класу "Серна", які було уражено в тимчасово окупованому Криму в результаті проведеної спецоперації в ніч на 10 листопада, не підлягають відновленню, повідомляє Українська правда.

Про це розповiв співрозмовник УП у розвідці.

"Оновлення по катерах, обидва судна затонули та не підлягають відновленню".

За словами джерела УП, в результаті влучання була детонація, тож, наприклад, БТР-82, який був на одному з катерів, згорів і теж не підлягає відновленню.

Решта даних щодо наслідків ураження, зокрема щодо екіпажу на борту, ще уточнюється.

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