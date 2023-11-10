ОВА: Росіяни знову обстріляли Херсонщину, є загиблий та поранені
Росіяни обстріляли селище Новорайськ Херсонської області, в результаті чого загинув 61-річний чоловік і ще 5 людей отримали поранення, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
"За уточненою інформацією, внаслідок російського обстрілу Новорайська постраждали шестеро людей. Травми, несумісні з життям, отримав 61-річний чоловік.
Четверо людей госпіталізовані до медзакладу у стані середньої тяжкості. Це 56-річний чоловік та троє жінок, 66, 36 та 66 років.
Ще одній місцевій жительці, 55 років, медичну допомогу надали на місці".
Передісторія:
- Вдень 10 листопада Прокудін повідомив, що російські загарбники вдарили з артилерії по селищу Кіндійка у Херсонській області, у результаті чого загинув літній чоловік.