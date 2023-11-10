Литва заявила, що передала Україні дві пускові установки NASAMS

Збройні Сили України отримали дві пускові установки для зенітно-ракетних комплексів середньої дальності NASAMS, придбані Литвою, повідомляє Європейська правда.

Про це в п’ятницю повідомило литовське Міноборони.

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що придбані пускові установки NASAMS "будуть інтегровані в підрозділи вогневого управління ЗСУ, таким чином доповнюючи і розширюючи операційні можливості систем NASAMS, подарованих Норвегією і США".

"Наша підтримка залишається важливим фактором в обороні України. Ми дослухаємось до потреб України і закликаємо наших союзників також їх почути", – сказав Анушаускас.

У червні Агентство оборонних ресурсів при Міноборони Литви підписало контракт із норвезькою компанією Kongsberg на придбання пускових установок NASAMS. Перед переданням установок українські військовослужбовці пройшли комплексну підготовку.

Разом із пусковими установками NASAMS Литва також надала автомобілі з великим пробігом, необхідні для екіпажів ракетних комплексів. Додатковий пакет для обслуговування комплексів надало норвезьке Міноборони.

Загальна вартість військової допомоги Литви Україні становить уже близько пів мільярда євро.

До видатків бюджету на 2024 рік у Литві планують включити підтримку України на суму 340 мільйонів євро

Зазначимо, раніше цього тижня президент Володимир Зеленський оголосив, що на бойове чергування заступили нові системи протиповітряної оборони NASAMS.