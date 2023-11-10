Залужний озвучив втрати росіян за місяць штурмів Авдіївки

Сьогодні рівно місяць, як російські окупанти почали активно штурмувати околиці Авдіївки Донецької області. За цей період РФ втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Facebook.

"Місяць, як ворог почав активно штурмувати Авдіївку. Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону" , — йдеться у повідомленні.

Залужний сказав, що за цей час наші воїни знищили:

понад 100 ворожих танків;

250 інших бронемашин;

близько півсотні артилерійських систем;

7 літаків Су-25.

Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб.

Головком висловив подяку бригадам, нашим підрозділам, піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БПлА, медикам.