Зеленський: Україна допомагає евакуювати громадян інших держав з Гази
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив, що Україна допомагає з евакуацією громадян з Сектору Гази, повідомляє Українська правда.
Про це говорить звернення президента 10 листопада.
"Розвідка доповіла про роботу з евакуації наших громадян із сектора Газа – продовжуємо ці наші зусилля. По змозі допомагаємо також громадянам інших держав – наших партнерів. Я дякую всім, хто залучений до цієї роботи: ГУР, МЗС, посольства. Молодці!".
Передісторія:
- 7 листопада Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що з сектора Гази до Молдови вдалося евакуювати 36 громадян Молдови, та подякувала за сприяння у цьому Румунії та Україні.
- Раніше було відомо, про евакуацію Києвом з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови.