ЗМІ: Опозиція Польщі оприлюднила коаліційну угоду

Опозиція Польщі оприлюднила в Сеймі 10 листопада коаліційну угоду. Згідно із нею, кандидатом на посаду прем'єр-міністра є лідер партії "Громадянська платформа" Дональд Туск, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє PAP.

В угоді йдеться про те, що кандидатом від коаліції на посаду прем'єр-міністра уряду є лідер PO Дональд Туск. Кандидатом на посаду першого віцепрем'єр-міністра є голова "Польської селянської партії" Владислав Косиняк-Камш, а на посаду віцепрем'єр-міністра – лідер лівих Кшиштоф Гавковський.

Кандидатом на посаду спікера Сейму є лідер партії "Польща 2050" Шимон Головня, який, як очікують, обійматиме цю посаду до 13 листопада 2025 року, а також Владимеж Чарчастий із 14 листопада 2025 року до кінця каденції.

Сенаторка "Громадянської коаліції" Малгожата Кідава-Блонська виконуватиме обов'язки спікерки Сенату до 13 листопада 2025 року, після чого її замінить особа, призначена "Громадянською коаліцією".

Угода передбачає, що всі рішення в межах коаліції будуть ухвалювати консенсусом і що її члени будуть зобов'язані дотримуватися дисципліни голосування щодо законопроєктів і постанов, підготовлених коаліційним урядом, а також щодо проєктів, які ініціювала група депутатів і узгодили парламентські клуби.