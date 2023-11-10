Уряд очікує на понад 30 млрд доларів наступного року - Шмигаль

Для покриття дефіциту бюджету на наступний рік уряд очікує отримати понад 30 млрд дол від міжнародних партнерів, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За словами премʼєра, українська влада практично щодня працює над отриманням підтримки партнерів щодо фінансування суми дефіциту бюджету.

"Україна очікує на отримання 5,4 мрл дол від МВФ, 18 млрд євро фінансової допомоги від ЄС та понад 10 млрд дол від США, а також на додаткову бюджетну підтримку від Японії, Великої Британії, Норвегії, Бельгії, Швеції, Португалії та інших країн-союзників" , – зазначив Шмигаль.

Премʼєр також додав, що за умови дефіциту бюджету в 1 трлн 570 млрд грн профінансувати основні видатки бюджет є непростим завданням. Однак глава уряду запевнив, що очікує позитивних результатів у переговорах міжнародними партнерами, як це було минулого року.

Нагадаємо:

Україна має непокриту потребу у зовнішньому фінансуванні на наступний рік - 29 млрд доларів, при цьому, в частині оподаткування і внутрішніх запозичень можливості держави дійшли межі.

Верховна Рада на засіданні 9 листопада ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік. За головний кошторис країни в цілому проголосували 276 народних депутатів