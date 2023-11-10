Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА у низці областей України

Повітряні сили ЗСУ увечері 10 листопада попередили про загрозу застосування ударних БпЛА у низці областей України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили Повітряні сили в Telegram.

У відомстві, зокрема, повідомили, що про рух ударних БпЛА у північно-західному напрямку та загрозу для Дніпропетровської області та про рух ударних БпЛА з Харківської області у напрямку Полтавщини.

Повітряна тривога станом на 21:00 оголошена в Сумській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.