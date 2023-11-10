В Одеській області зафіксовано два "прильоти": постраждали три людини

В Одеській області зафіксовано два "прильоти" у пʼятницю ввечері, 10 листопада. Через російські обстріли постраждали три людини, повідомляє РБК-Україна.

Про це повiдомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram.

"Під час вечірніх повітряних тривог маємо два влучання в Одеському районі. Наразі відомо про трьох постраждалих" , - повідомив він.

Так, в результаті обстрілу постраждали 96-річна жінка, яку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Її стан стабільний. Наразі медики надають всю необхідну допомогу.

Також отримали легкі поранення двоє літніх людей (72 та 73 років), їм надано допомогу на місці.

Обстріли Одеси

Російські загарбники періодично завдають ударів по Одесі й області за допомогою ракет або дронів.

Внаслідок російської атаки, яка відбулась ввечері 5 листопада, в Одесі серйозно пошкоджено Художній музей, а також водогін та низку будівель.

Крім того, у серпні росіяни нанесли кілька серій ударів по Одесі із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет типу "Калібр".