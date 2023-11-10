Офіс генпрокурора відреагував на відмову Франції в екстрадиції Жеваго

Офіс генпрокурора зазначає, що українські правоохоронці продовжують взаємодіяти із компетентними органами Франції щодо українського мільярдера Костянтина Жеваго, стосовно якого в Україні є ще одна підозра, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба ОГП.

В ОГП підтвердили, що за інформацією французької сторони, суд касаційної інстанції залишив в силі рішення Апеляційного суду міста Шамбері про відмову у задоволенні запиту про видачу Україні колишнього народного депутата, який перебуває на території Французької Республіки.

Прокурори нагадують, що рішення Апеляційного суду Шамбері було обґрунтовано тим, що Україна, перебуваючи у стані війни, була змушена відступити від виконання обов’язків за міжнародними договорами, у тому числі в частині права на справедливий судовий розгляд та права на захист, і не може, на думку суду, гарантувати, що особа постане перед судом, який забезпечує основні процесуальні гарантії та право на захист, яких дотримується Французька Республіка.

Водночас в ОГП нагадують, що щодо Жеваго детективи НАБУ за процесуального керівництва САП здійснюють ще одне розслідування — за підозрою у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду України (ч. 4 ст. 369 ККУ).

Зокрема 28 липня 2023 року французька сторона вручила фігуранту повідомлення про підозру у цьому провадженні.

"Українські слідчі та прокурори продовжують взаємодіяти із компетентними органами Франції в рамках міжнародно-правового співробітництва".