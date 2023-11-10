Міністр оборони Литви приїхав до Києва та зустрівся з Зеленським

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас перебуває у Києві та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Європейська правда.

Про це стало відомо з повідомлення Офісу президента.

Зеленський зазначив, що на зустрічі з Анушаускасом обговорив подальшу оборонну співпрацю.

"Працюємо над постачанням броньованих медичних евакуаційних машин для хлопців на фронті. Дякую за вже надану вагому підтримку України. Це і зброя, і політична підтримка, і абсолютно щира суспільна підтримка в Литві для України, для українців", – зазначив він.

Сам міністр поки не повідомляв деталей візиту.

Нагадаємо, 10 листопада Литва оголосила про передачу наступного пакета військової допомоги для України, у якому, серед іншого, засоби для боротьби з дронами та генератори.

Також у Міноборони Литви підтвердили, що ЗСУ вже отримали дві пускові установки ЗРК NASAMS, придбані Литвою.