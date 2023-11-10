На Харківщині та Київщині працює ППО: окупанти атакують "шахедами"
На Харківщині та Київщині увечері в п'ятницю повідомили про роботу ППО, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють КМВА, голова ОВА Олег Синєгубов.
"До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги, окупанти атакують "шахедами". Наші сили ППО вже результативно працюють".
Також начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони.
Що передувало:
- Повітряні сили ЗСУ увечері 10 листопада попередили про загрозу застосування ударних БпЛА у низці областей України.