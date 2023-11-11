Блінкен розкритикував війну Ізраїлю в Газі через велику кількість жертв

Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив із прямою критикою військової кампанії Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС, заявивши, що потрібно зробити більше для захисту цивільних осіб, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Надто багато палестинців було вбито, надто багато постраждало за останні тижні. Ми хочемо зробити все можливе, щоб запобігти заподіянню їм шкоди та збільшити допомогу, яку вони отримують" , - сказав Блінкен.

Стверджується, що офіційні особи адміністрації президента США посилюють тиск на Ізраїль щодо ведення військової кампанії в Секторі Газа проти ХАМАС. Очільник держдепу зазначив, що потрібно зробити набагато більше як для захисту мирних жителів, так і для надання їм гуманітарної допомоги.

Варто зазначити, що напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підтвердив, що Єрусалим погодився тимчасово припинити воєнні дії у деяких районах північної Гази, задля надання можливості палестинським громадянам покинути цей район.

Джо Байден привітав це рішення і заявив, що зосередиться на збільшенні допомоги для полегшення страждань населення Гази.

Операція Ізраїлю в Секторі Газа

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Під час атаки терористи вбивали та викрадали не лише військових, а й цивільних. Зокрема, Ізраїль регулярно обстрілювали із Сектору Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

27 жовтня було розпочато наступальну операцію на Сектор Газа. Станом на 9 листопада, згідно з даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору.