Україна може атакувати російську нафтогазову інфраструктуру - Галущенко

Україна може атакувати російську нафтогазову інфраструктуру, якщо Москва посилить обстріл енергосистеми країни цієї зими, повідомляє Українська правда.

Про це говорить заява міністра енергетики України Германа Галущенка в інтерв’ю Politico.

Галущенко у Вашингтоні сказав, що Росія регулярно здійснює кібератаки на електромережі України та, як очікується, посилить фізичні атаки, коли температура впаде, а люди більше залежатимуть від енергії для опалення своїх будинків.

Коли Галущенка запитали, чи можуть слова президента Володимира Зеленського про "відповідь", якщо Росія посилить атаки, означати націлювання України на величезну нафтогазову інфраструктуру Росії, найбільший двигун її економіки, він відповів: "Це було б справедливо".

"Відповідаючи [на атаку Росії], ми відповімо тим же підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру.

Атаки на інфраструктуру не будуть настільки критичними для цін, особливо коли ви говорите про газ і нафту.

Я маю на увазі, що паливо можна купити не тільки в Росії. Я впевнений, що світ міг би впоратися".

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