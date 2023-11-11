КМВА: Всі ударні дрони, що ворог запускав на Київ, збили
У ніч на 11 листопада сили та засоби протиповітряної оборони збили усі повітряні цілі на підступах до Києва, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.
За інформацією чиновників, повітряна тривога в Києві була повʼязана з атакою ворожих безпілотних літальних апаратів.
Дрони противника були запущені з південного напрямку.
За попередніми даними, в самій столиці без жертв та руйнувань.
Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва, тому людей просять не ігнорувати повітряну тривогу.
Передісторія:
- Повітряні сили ЗСУ увечері 10 листопада попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА у низці областей України.
- На Харківщині та Київщині працювала ППО.