Захисники за добу знищили більше тисячі окупантів та 25 танків
За минулу добу збройні сили знищили 1130 російських загарбників, загальні втрати окупантів сягнули 310 650 військових, повідомляє Українська правда.
Про це поiдомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 31 0650 (+1130) осіб,
- танків ‒ 5342 (+25) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10041 (+24) од,
- артилерійських систем – 7527 (+38) од,
- РСЗВ – 879 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 579 (+1) од,
- літаків – 322 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25),
- крилатих ракет ‒ 1559 (+1),
- кораблів/катерів ‒ 22 (+2) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9925 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 1069 (+9)