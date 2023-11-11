Повітряні сили: Ворог атакував вночі Україну ракетами та 31 "шахедом"
Сили оборони знищили 19 ворожих ударних БпЛА Shahed-136/131, повідомляє Ділова столиця.
Про це інформують в Повітряних Силах України.
Із 19:00 10 листопада по 03:00 11 листопада 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА та кількома ракетами.
Під час удару застосовано:
- 31 ударний БпЛА "Shahed-136/131" із трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ- рф та мис Чауда -ТОТ Крим;
- керовану авіаційну ракету Х-31 – з акваторії Чорного моря;
- протикорабельну ракету П-800 "Онікс" – з окупованого Криму;
- зенітну керовану ракету С-300 – з Бєлгородської народної республіки.
До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА Shahed-136/131.
Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.