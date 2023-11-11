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Повітряні сили: Ворог атакував вночі Україну ракетами та 31 "шахедом"

Повітряні сили: Ворог атакував вночі Україну ракетами та 31 "шахедом"
Фото: twitter

Сили оборони знищили 19 ворожих ударних БпЛА Shahed-136/131, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують в Повітряних Силах України.

Із 19:00 10 листопада по 03:00 11 листопада 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА та кількома ракетами.

Під час удару застосовано:

  • 31 ударний БпЛА "Shahed-136/131" із трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ- рф та мис Чауда -ТОТ Крим;
  • керовану авіаційну ракету Х-31 – з акваторії Чорного моря;
  • протикорабельну ракету П-800 "Онікс" – з окупованого Криму;
  • зенітну керовану ракету С-300 – з Бєлгородської народної республіки.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА Shahed-136/131.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

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