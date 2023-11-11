Вибухи, які чули у столиці, були роботою ППО під Києвом - Кличко

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вранці 11 листопада поблизу Києва працювала протиповітряна оборона, тому в місті було чути вибухи, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Кличко у Telegram.

"За інформацією на цей час, сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. В столиці викликів рятувальників наразі не було".

За словами мера, до медиків телефонували люди, почувши вибухи. Але постраждалих немає.

Тим часом в області досі тривога. Окрім Київської, ракетна небезпека у Чернігівській та Сумській областях.