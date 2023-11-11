У РФ зійшов з рейок вантажний потяг: повідомляють про "втручання сторонніх осіб"

Під Рязанню Російської Федерації із рейок зійшов вантажний потяг. Росіяни заявили про "втручання сторонніх осіб", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє російське видання 7х7.

"Сходження з рейок сталося о восьмій годині ранку на перегоні "Рибне - Блок пост". Перекинулися 19 вагонів. Помічник машиніста дістав травми" , - пише видання.

"Московська залізниця" звинуватила в інциденті "сторонні особи".

112 стверджує про вибухи на залізниці внаслідок чого перекинулись 7 вагонів.

"Пошкоджено залізничне полотно, однак, загиблих і постраждалих немає. На місце висунулися слідчі та сапери" , - пише 112.

Деякі з російських видань тим часом стверджують про сходження 19 вагонів.

Диверсії на російських залізницях

Диверсії на залізницях Росії, а також тимчасово окупованих територіях є поширеним явищем з початку війни. Наприклад, в черві у Білгородській області Росії стверджували про сходження 15 вагонів вантажного потяга.

Також інколи диверсії відбуваються й на території Білорусі. В жовтні, згідно з повідомленням "Білорускі Гаюн", під Мінськом невідомі підірвали залізницю на станції Озерище.

Як пояснювали аналітики Інституту вивчення війни, диверсії з боку антивоєнних активістів продовжують бути серйозною проблемою для російської влади.