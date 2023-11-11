Ігнат про ранкові вибухи у Києві: РФ стріляла балістикою, працювала ППО

Речник Повітряних сил повідомив, що ранкові вибухи у Києві – це робота ППО після того, як Росія атакувала балістикою, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Ігнат в ефірі телемарафону, Київська ОВА.

"За попередньою інформацією, це все ж таки була балістика. У Києві пролунали вибухи.

Була робота ППО, відпрацювала ППО Києва по балістиці…".

Ігнат вкотре пояснив, що тривога після атаки може вмикатися у разі обстрілу балістикою, оскільки ракети такого типу летять дуже швидко і важко помітні на радарі.

Оновлено: У КОВА уточнили, що після нічних атак Київської області безпілотниками, Росія вранці запустила балістичні ракети.

За даними влади, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.

Проте в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. Вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств.

Передісторія: Мешканці столиці вранці 11 листопада чули вибухи, після чого увімкнули повітряну тривогу.

Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вранці 11 листопада поблизу Києва працювала протиповітряна оборона, тому в місті було чути вибухи.