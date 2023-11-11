КМВА: Після паузи у 52 дні Росія атакувала Київ "Іскандером"
Росія вранці 11 листопада випустила у бік Києва балістичну ракету "Іскандер", повідомляє Українська правда.
Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко.
За даними КМВА, приблизно о 8:00 в бік міста була запущена балістична повітряна ціль, за попередніми даними типу "Іскандер".
"Після тривалої паузи в 52 дні, ворог поновив ракетні атаки по Києву! До Києва ракета не долетіла, сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці".
За даними Київської ОВА, дві ракети влучили у поле.
Передісторія: Мешканці столиці вранці 11 листопада чули вибухи, після чого увімкнули повітряну тривогу.
Згодом Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вранці 11 листопада поблизу Києва працювала протиповітряна оборона, тому в місті було чути вибухи.