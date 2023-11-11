Економіка України відновлюється швидше за очікування: МВФ покращив прогноз

Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз зростання економіки України у 2023 році до 4,5%. Однак наступного року зростання сповільниться через війну, що триває, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заяву фонду.

Угода на рівні персоналу

Згідно з повідомленням МВФ, місія фонду та влада України досягли угоди на рівні персоналу щодо другого перегляду Програми розширеного фінансування EFF. Угода підлягає затвердженню Радою директорів МВФ, розгляд якої очікується найближчими тижнями.

У МВФ зазначають, що Програма EFF на 15,6 млрд доларів США була схвалена 31 березня.

"Угода, яку підтримує МВФ, є частиною набагато більшого міжнародного пакету підтримки України, який зараз становить близько 122 млрд доларів. EFF продовжує служити міцною опорою для економічної програми влади, і ефективність програми в цілому знаходиться на правильному шляху, незважаючи на надзвичайно складну ситуацію" , - йдеться у повідомленні.

При цьому всі кількісні критерії ефективності на кінець червня та орієнтовні цільові показники на кінець вересня були досягнуті.

"Більшість структурних контрольних показників також було досягнуто, тоді як кілька інших завершено з деякою затримкою або перебувають у стадії реалізації, що відображає незмінну прихильність влади до загальної програми реформ" , - зазначають у МВФ.

Вплив війни

Як зазначається в повідомленні, війна в Україні продовжує чинити руйнівний вплив на населення та економіку, оскільки напади на критично важливу інфраструктуру та авіаудари продовжуються по всій країні. Крім того, припинення Росією Чорноморської зернової ініціативи та руйнування портів ускладнили експорт України.

"Незважаючи на це, макроекономічна та фінансова стабільність була збережена завдяки розумній політиці, а також стабільній та своєчасній зовнішній підтримці. Українська економіка продовжує демонструвати чудову стійкість та подальші ознаки стабілізації, оскільки недавні економічні події вказують на сильніше, ніж очікувалося, відновлення економіки у 2023 році. році та суттєву дезінфляцію на тлі сильних резервів та стабільного валютного ринку" , - заявили у фонді.

Тому співробітники МВФ підвищили зростання реального ВВП на 2023 рік до 4,5% (з попереднього діапазону 1-3%, коли було завершено перший огляд EFF). Проте очікується, що 2024 року зростання знизиться до 3-4% у міру продовження війни, а ризики погіршення перспектив залишаються виключно високими.

Ситуація із фінансами

За даними МВФ, зберігається надзвичайно складна ситуація для державних фінансів: бюджетний дефіцит залишається дуже високим, що відображає економічні та соціальні витрати війни, що тягнуть у себе великі потреби у фінансуванні.

"Щоб допомогти задовольнити ці потреби у витратах при збереженні стійкості боргу, ключові пріоритети включають прийняття закону про повне відновлення податкових перевірок та запуск Національної стратегії доходів у грудні, як і планувалося. Офіційним органам необхідно бути готовими вжити додаткових заходів щодо збільшення доходів та продовжувати зусилля щодо мобілізації фінансування на внутрішньому ринку облігацій" - йдеться у повідомленні.

При цьому своєчасне надання виділеної зовнішньої підтримки матиме вирішальне значення для бюджетного фінансування та макроекономічної стабільності.

"Офіційні органи повинні розпочати заплановані операції з комерційним боргом у передбачені терміни, відповідно до мети відновлення стійкості боргу відповідно до параметрів програми. Збереження стійкості також потребуватиме пошуку нових запозичень на максимально пільгових умовах та проведення середньострокового бюджетного коригування на основі доходів" , - відзначили у МВФ.

У період з 6 по 10 листопада 2023 року, експерти МВФ та представники Міністерства фінансів України, Національного банку України, а також інших органів влади провели низку переговорів щодо другого перегляду програми Механізму розширеного фінансування. Зустрічі відбулись у м. Варшава і в онлайн форматі.

Раніше МВФ попередив про ризики тривалої та інтенсивної війни на економіку України. За прогнозом МВФ, середньострокові перспективи залежать від результату війни, масштабів витрат на реконструкцію, повернення мігрантів, структурних реформ та перспектив вступу до ЄС.