CША вперше випробували новітній стратегічний бомбардувальник B-21 Raider

У п'ятницю свій перший випробувальний політ здійснив американський B-21 Raider, що наблизило його до того, аби стати наступним американським бомбардувальником-невидимкою, здатним носити ядерну зброю, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило агентство АР.

Стратегічний B-21 Raider здійснив політ у Палмдейлі, штат Каліфорнія, де його випробовує і розробляє компанія Northrop Grumman.

Військово-повітряні сили США планують побудувати 100 таких літаків, які за формою крила нагадують попередника B-2 Spirit. Але в новинки будуть використані передові матеріали, силові установки і стелс-технології, що зробить бомбардувальники більш живучими в майбутніх конфліктах.

Літак планують виробляти у варіантах з пілотами та без них.

"B-21 Raider проходить льотні випробування", – прокоментувала речниця ВПС США Енн Стефанек.

За словами Стефанек, такі випробування є важливим кроком у кампанії із забезпечення "живучих, далекобійних, проникаючих ударних можливостей для стримування агресії і стратегічних атак проти США, союзників і партнерів".

B-21 Raider є першим новим американським бомбардувальником за останні 30 років, і майже кожен аспект програми засекречений.

Як Northrop Grumman, так і ВПС США намагаються захистити деталі програми, щоб не дати Китаю отримати доступ до технології і побудувати подібну версію, як це сталося з іншими передовими американськими системами озброєнь, такими як винищувач F-35.

Новітній американський ядерний бомбардувальник-невидимка був представлений наприкінці грудня минулого року після років секретних розробок.