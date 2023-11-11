Ізраїль переглянув кількість загиблих під час нападу ХАМАС 7 жовтня

Кількість загиблих унаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня була переглянута і за уточненими даними становить 1 200 осіб, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю, пише ВВС.

Речник МЗС Ліор Хаят пояснив, що багато тіл після нападу не відразу вдалось ідентифікувати, і "тепер ми вважаємо, що вони належать терористам… а не ізраїльтянам".

Раніше ізраїльська влада оцінювала кількість загиблих унаслідок атаки ХАМАС у 1 400 осіб.

Нагадаємо, уранці 7 жовтня палестинське ісламістське угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. Бойовики прорвалися до країни, одночасно завдаючи масованого ракетного удару. Вторгнення супроводжувалося масовими вбивствами мирного населення та захопленням заручників.

Ізраїль офіційно оголосив стан війни та мобілізував 300 тис. резервістів для відповіді на терористичну атаку.