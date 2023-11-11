У Міноборони РФ заявили, що начебто поцілили у склад боєприпасів на Київщині
Міністерство оборони РФ у своєму зведенні в суботу заявило, що російські загарбники уразили склад збройних сил в районі села Дівички Бориспільского району Київської області, повідомляє Українська правда.
Про це говорить зведення Міноборони РФ.
"В районі населеного пункту Дівички Київської області уражено склад боєприпасів 43-ї механізованої бригади ЗСУ".
Передісторія:
- Мешканці столиці вранці 11 листопада чули вибухи, після чого увімкнули повітряну тривогу.
- Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вранці 11 листопада поблизу Києва працювала протиповітряна оборона, тому в місті було чути вибухи.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що ранкові вибухи у Києві – це робота ППО після того, як Росія атакувала балістикою.