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Бійці СБУ показали, як знищують ворога у найгарячіших точках

Бійці СБУ показали, як знищують ворога у найгарячіших точках
Фото: Facebook

Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України продовжують здійснювати ювелірну роботу зі знищення ворога у найгарячіших точках війни, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони нещадно мінусують окупантів всюди", - пише пресслужба.

Протягом тижня бійці знищили:

  • 165 російських піхотинців;
  • 16 танків;
  • 28 ББМ;
  • 11 артилерійських систем;
  • 4 РСЗВ;
  • 1 система ППО;
  • 16 одиниць БпЛА;
  • 2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки;
  • 55 військових авто;
  • 70 вогневих позицій та укріплень;
  • комплекс відеоспостереження "Муром";
  • 3 склади з боєприпасами;

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби, 10 листопада, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, військові знищили 1130 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, країна-терорист втратила близько 310 650 військових.

На Таврійському напрямку було ліквідовано 642 окупанти. Зокрема 9 терористів здались у полон.

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