Бійці СБУ показали, як знищують ворога у найгарячіших точках
Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України продовжують здійснювати ювелірну роботу зі знищення ворога у найгарячіших точках війни, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони нещадно мінусують окупантів всюди", - пише пресслужба.
Протягом тижня бійці знищили:
- 165 російських піхотинців;
- 16 танків;
- 28 ББМ;
- 11 артилерійських систем;
- 4 РСЗВ;
- 1 система ППО;
- 16 одиниць БпЛА;
- 2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки;
- 55 військових авто;
- 70 вогневих позицій та укріплень;
- комплекс відеоспостереження "Муром";
- 3 склади з боєприпасами;
Втрати Росії у війні
Протягом минулої доби, 10 листопада, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, військові знищили 1130 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, країна-терорист втратила близько 310 650 військових.
На Таврійському напрямку було ліквідовано 642 окупанти. Зокрема 9 терористів здались у полон.