Байден має намір відновити військову співпрацю з Китаєм – Білий дім

Президент США Джо Байден має намір найближчим часом відновити військову співпрацю з Китаєм.﻿ Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Президент (США – ред.) рішуче налаштований на відновлення зв'язків між військовими, тому що він вважає, що це на користь національної безпеки США. Нам потрібні ці лінії зв'язку, щоб не було помилок, прорахунків чи непорозумінь" , - заявив Салліван.

За його словами, відновлення співпраці між військовими може відбуватися на всіх рівнях – від найвищого керівництва до тактичного оперативного рівня, а також "на воді та повітрі в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Радник президента США також зазначив, що Байден намагатиметься "просунути м'яч" у військовій співпраці під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

"Китайці переважно розірвали ці комунікаційні зв'язки. Президент Байден хотів би їх відновити. Думаю, що це головне питання порядку денного" , - додав він.

Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Американський президент Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть особисту зустріч 15 листопада у Сан-Франциско. Зустріч глав держав пройде на тлі погіршення взаємин, але останнім часом сторони намагаються налагодити контакти.

Напередодні зустрічі на найвищому рівні китайський дипломат Ван I відвідав Вашингтон, де провів окремі переговори з Байденом, держсекретарем Ентоні Блінкеном та радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном.